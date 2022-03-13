اقتصاد

العمل والتأهيل تطلق المرحلة التانية من روزنامة التدريب 2022

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قامت اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل برئاسة أمين سر شؤون الديوان “عادل سالم عبدالسلام” وعضويه كلا من مدير مكتب تمكين ذوي الإعاقة “مبروك العباسي”  ومدير مكتب تمكين المرأه السيدة “عواطف أبودربالة ” وعضو لجنة متابعة مشاريع التنمية.

حيث افتتح وزير العمل والتأهيل  “م. على العابد الرضا”  عبر الدائرة المغلقة بتطبيق الزووم، المرحلة التانية من روزنامة التدريب 2022.

كما أكد على أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة عودة الحياة لتنمية قدرات الباحثين عن العمل لضمان دخولهم لسوق العمل المحلي وتدريب موظفي الوزارة والمرأه العاملة لحساب نفسها واشراك فئة ذوي الإعاقة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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