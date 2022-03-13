العمل والتأهيل تطلق المرحلة التانية من روزنامة التدريب 2022

قامت اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل برئاسة أمين سر شؤون الديوان “عادل سالم عبدالسلام” وعضويه كلا من مدير مكتب تمكين ذوي الإعاقة “مبروك العباسي” ومدير مكتب تمكين المرأه السيدة “عواطف أبودربالة ” وعضو لجنة متابعة مشاريع التنمية.

حيث افتتح وزير العمل والتأهيل “م. على العابد الرضا” عبر الدائرة المغلقة بتطبيق الزووم، المرحلة التانية من روزنامة التدريب 2022.

كما أكد على أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة عودة الحياة لتنمية قدرات الباحثين عن العمل لضمان دخولهم لسوق العمل المحلي وتدريب موظفي الوزارة والمرأه العاملة لحساب نفسها واشراك فئة ذوي الإعاقة .

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