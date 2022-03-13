الوطنية للنفط تناقش الأمُور المُتعلقة بإصدار التقارير الماليّة والإجراءات مع شركة الجوف للتقنيّة النفطيّة

عُقِد يوم الأحد المُوافق 2022.03.13 م اِجتماع مع المؤسسة الوطنيّة للنفط عبر الدائرة المغلقة بالقاعة الرئيسية بالمبنى الإداري قنفوذة اجتماعاً ، مع شركة الجوف للتقنيّة النفطيّة.

تناول الاجتماع مُناقشة الأمُور المُتعلقة بإصدار التقارير الماليّة والإجراءات ذات العلاقة بتنفيد المَدفوعات، وكذلك تضمن النقاش الأوضاع الماليّة الصَعبة التي يُعانى منها القطاع وتفعيل دور المراجعة الداخلية في الشركات، حيث تم التَوجيه بإعطاء الأولَويّة في سَداد اِلتزامات الشركات الخدميّة المَملوكة للمُؤسسة ومن بينها شركة الجوف للتقنيّة النفطيّة.

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