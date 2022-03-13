اقتصاد

الوطنية للنفط تناقش الأمُور المُتعلقة بإصدار التقارير الماليّة والإجراءات مع شركة الجوف للتقنيّة النفطيّة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عُقِد يوم الأحد المُوافق 2022.03.13 م اِجتماع مع المؤسسة الوطنيّة للنفط عبر الدائرة المغلقة بالقاعة الرئيسية بالمبنى الإداري قنفوذة اجتماعاً ، مع شركة الجوف للتقنيّة النفطيّة.

تناول الاجتماع مُناقشة الأمُور المُتعلقة بإصدار التقارير الماليّة والإجراءات ذات العلاقة بتنفيد المَدفوعات، وكذلك تضمن النقاش الأوضاع الماليّة الصَعبة التي يُعانى منها القطاع وتفعيل دور المراجعة الداخلية في الشركات، حيث تم التَوجيه بإعطاء الأولَويّة في سَداد اِلتزامات الشركات الخدميّة المَملوكة للمُؤسسة ومن بينها شركة الجوف للتقنيّة النفطيّة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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