شهدت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية نهاية عام 2021 تطورات في مجمل بنودها على جانبي الأصول والخصوم، ليبلغ إجمالي الأصول داخل الميزانية المجمعة نحو 135،977 مليون دينار مقابل 126.107 مليون دينار في نهاية عام 2020 بإرتفاع قدره 9،869 مليون دينار أي بمعدل 7.8٪.

حيث كشف التقرير عن تحليل البنود المكونة للميزانية المجمعة للمصارف التجارية منها جانب الأصول النقدية بالخزائن وحسابات المقاصة، قد ارتفع رصيد النقدي بالخزائن وحسابات المقاصة بمقدار 2،180 مليون دينار أي بمعدل 32.4٪ لتصل إلى 8،912 مليون دينار في نهاية عام 2021 مقابل 6،731 مليون دينار في نهاية عام 2020، وذلك بسبب إرتفاع النقد بخزائن المصارف بمقدار 1،724 مليون دينار، فيما ارتفع بند حسابات المقاصة بمقدار 456،2 مليون دينار في نهاية عام 2021 .

أما بخصوص الأرصدة والودائع لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف الأخرى بلغ نحو 89،916مليون دينار في نهاية عام 2021 مقابل 89،836 مليون دينار في نهاية عام 2020 بمعدل إرتفاع طفيف قده 0.1٪، وذلك نتيجة إرتفاع رصيد ودائعها لدى المراسلين بالخارج، وكذلك لدى المصرف الليبي الخارجي بنحو 1،210 مليون دينار و 6،103 مليون على التوالي، كما أن جزء هام من هذه الزيادة كان نتيجة لإعادة التقييم بعد تعديل سعر الصرف في بداية العام 2021 على الرغم من إنخفاض رصيد الودائع تحت الطلب لدى مصرف ليبيا المركزي بمقدار 3،789 مليون دينار، وكذلك إنخفاض رصيد شهادات الإيداع بمقدار 2،948 مليون دينار.

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