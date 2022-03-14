خاص .. مدير الإعلام بالرقابة على الأغذية والأدوية يتحدث عن دور المركز في الإشراف على معرض ليبيا للغذاء

صرّح مدير الإعلام والمعلومات بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد محمد الزيات” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص ماقام به المركز للمشاركة في تجهيز معرض ليبيا للغذاء وفحص بضائع الشركات المُشارِكة.

حيث قال أنّ المركز قد تحصّل على “رعايةٍ شرفيّة” لهذا الحدث وبجناحٍ خاص في أروقة المعرض، بوجود معمل تحاليل مختبري مُصغّر، مع تواجد المفتشين وقيامهم بجولات داخل أجنحة الشركات.

والتي تُعرض فيها النشاطات التجارية لمختلف الصناعات الغذائية، لنقوم بالتأكد من جودة المنتوج وأخذ توصيات وملاحظات التُجار والمصنّعين لإحالتها إلى الإدارة العامة ووضعها في الحُسبان.

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