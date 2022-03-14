إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالوطنية للنفط تجتمع بالشركات النفطية لتقييم أدائها

عقدت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط بعقد سلسلة من الاجتماعات التقابلية مع إدارات الصحة والسلامة والبيئة بالشركات، بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصين بالمؤسسة والشركات النفطية.

كما تضمنت هذه الاجتماعات عروض فنية شملت إحصائيات ومؤشرات السلامة والبيئة والصحة المهنية، وكذلك آليات المتابعة للمشاريع التى تخص السلامة والبيئة مثل طرق التخلص من المياه المصاحبة والصناعية وتقييم كفاءة وحدات الفصل والتقليل والحد من حرق الغاز بالإضافة إلى مراجعة خطط ومشاريع تحسين الأداء البيئى، وكذلك تقييم جاهزية منظومات الإطفاء الثابتة و المنقولة بجميع مواقع الشركات.

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