حصري : اللّموشي يصرّح بخصوص أعمال هيئة تشجيع الاستثمار لزيادة حجم مشروعات الصناعة والزراعة المحلّية

تحدّث “جمال اللّموشي” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في تصريحٍ خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول فعاليات معرض ليبيا للغذاء في يومه الأول وقال: “كان هذا المعرض مميزاً في الحقيقة من خلال ماشاهدناه من تنوّعٍ في المُنتجات، وتواجد الشركات المحلّية والأجنبية ، والذي يلتئم في ظروف اقتصادية عالمية سيّئة”.

وتابع: نهدف من خلال هذا الحدث إلى تحقيق و “توطين” صناعات غذائية شامِلة، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عمِلت بِكُلّ جدٍ واجتهاد من أجل زيادة حجم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعات المحلية والزراعة، وذلك بمعرفتها بما يحصل ودراساتها لمعطيات السوق العالمية.

مضيفاً بقوله : كانت هُناك تنبؤات منذُ بدء جائحة كورونا تُشير إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، وبالتالي أخذت الهيئة السبق وبدأت في العمل مع مؤسسات الدولة بشكل عام وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والوزارات المختصّة؛ وهُنا نُشيد بدور مصرف ليبيا المركزي الذي أصدر عددا. من المناشير خلال الفترة الماضية لزيادة حجم التمويلات في مجالات صناعة المواد الغذائية والدوائية بُغية الوصول إلى الأمن الغذائي للدولة.

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