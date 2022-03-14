وال| نشرة حركة السفن داخل ميناء بنغازي البحري

بنغازي 14 مارس 2022 (وال) _ أفاد السيد (سمير فرج النبال) رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانىء _ وكالة الأنباء الليبية _ بنشرة حركة السفن في ميناء بنغازي البحري.

هذا أوضح النبال، أن ميناء بنغازي البحري استقبل اليوميين الماضيين كلا من:

السفينة “سينك” القادمة من تركيا وتحمل121 حاوية.

السفينة “ام اس سي لونا” القادمة من إيطاليا وتحمل 225حاوية،ط.

السفينة “ماي فيلد” القادمة من تركيا وتحمل 181حاوية.

السفينة “فاز دمام”، القادمة من مالطا وتحمل335 حاوية .

السفينة “ميروس” القادمة من تركيا وتحمل 180حاوية.

السفينة “قراند مينولوكس” القادمة من بلجيكا وتحمل 1513 سيارة.

السفينة “قراند كولونيا” القادمة من ألمانيا عليها 563 سيارة.

الناقلة “ماكنيفيكا” القادمة من إسبانيا والمحملة 27الف طن من وقود البنزين.

الناقلة “قاز كونكورد” القادمة من الزويتينة وتحمل 5000طن من غاز الطهي.

الناقلة “فينيسيا” القادمة من مالطا وتحمل 28 ألف طن من وقود البنزين. (وال _ بنغازي) هـ أ / هـ ع

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