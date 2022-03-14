استمرار ارتفاع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 14 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 14 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6671 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0969 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0774 دينار، والليرة التركية 0.3135 دينار، والدولار الكندي 3.6524 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.244 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2706 دينار، والدينار التونسي 1.5657 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.478 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 14 مارس 2022: