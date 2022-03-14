“الوطنية للنفط” تناقش المواضيع التي من شأنها تذليل الصعاب وحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس الأحد اجتماعاً بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة وبدعوة من مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة وبحضور مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة، ومدراء الإدارات بالإدارة العامة للشؤون المالية، ورئيس لجنة التصرف فى الأصول وأعضاء لجان الإدارة للشؤون المالية والإدارية ومدراء الإدارة المالية بشركات القطاع.

وذلك لمناقشة المواضيع التي من شأنها تذليل الصعاب وحلحلة المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز، منها جانب الإدارة العامة للمالية، وإعداد وإحالة التقارير المطلوبة من الإدارات المالية بالشركات إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب، وأخذ الموضوعية عند إعداد الخطط والبرامج المقترحة في ظل الظروف المالية الحرجة التي يعاني منها قطاع النفط والغاز بسبب عدم تخصيص الأموال الكافية لقطاع النفط وضرورة الترشيد في الإنفاق وبما يكفل سلامة كافة العاملين وسلامة العمليات بجميع الحقول والموانئ النفطية ويضمن سير العمليات التشغيلية والمحافظة على الاصول والممتلكات والتسهيلات السطحية.

كذلك الإستمرار في التواصل المستمر بين الإدارات المالية بشركات القطاع مع الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفـط وذلك لتذليل كافة الصعاب والمعوقات، العمل على مواكبة التقنيات الحديثة في مجال المنظومات المالية وتحديثها بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المستخدمة في مجال النفط والغاز، التركيز على روح الفريق في أداء العمل للوصول إلى أفضل النتائج.

ومن ضمنها جانب إدارة المراجعة الداخلية حيث تم التنويه على أهمية الدور المهم لإدارة المراجعة الداخلية بالشركات وأكد مدير إدارة المراجعة الداخلية بضرورة الإلتزام بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة فى الاجتماع الذي عقد يوم 3 مارس 2022م مع رؤساء جميع لجان ومجالس الإدارات لكل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور مدير إدارة المراجعة بضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بفحص كل العمليات المتعلقة بأنشطة الشركات والجهات التى ينتج عليها ترتيب التزام أو دفع مستخلصات والتصديق عليها مسبقاً مع تعديل الهياكل التنظمية لإدارات المراجعة بحيث تشمل أنشطة الفحص والتدقيق المسبق وكذلك أنشطة المراجعة اللاحقة وإعداد التقارير.

كما نوه مدير إدارة المراجعة بالمؤسسة على ضرورة المحافظة على استقلالية المراجعة الداخلية وهذا جزء منه يقع على عاتق مدير وأعضاء المراجعة الداخلية ، وذلك من خلال جودة نتائج الأعمال التى قامت بها أو القرارات التى بنيت عليها بمعنى أن إدارة المراجعة الداخلية يجب أن تهتم بالعناصر الأهم فالمهم وأن يتم تغطيتها بشكل مميز لكل الأنشطة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية