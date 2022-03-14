المركزي يتحدث في تقرير مفصّل عن مدى اختلاف المؤشرات المالية للاستثمارات والأصول خلال العامين الماضيين

نشرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقريراً حول تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية خلال العام الماضي 2021.

وفي تحليلٍ للبنود المكونة للميزانية المُجمّعة للمصارف التجارية ذكر المصرف المركزي أن أصول الاستثمارات قد سجّلت رصيداً بإجمالي 4,445.1 مليون دينار؛ بمقابل 4,256.6 دينار مع نهاية عام 2020 بمعدّل نمو ‎%‎4.4 وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الاستثمار في الشركات الخاصة المُساهِمة.

أمّا عن جانب القروض والتسهيلات الائتمانية فقد ارتفعت إجماليها مِن 16,996.6 مليون دينار في نهاية 2020 إلى 19,637.5 مليون دينار في نهاية 2021 بمعدّل نمو ‎%‎15.5، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية 2021 ماقيمته 13,165.18 مليون دينار.

كذلك تحدّث التقرير عن جانب الأصول الثابتة التي بلغ رصيدها نحو 2,287.4 مليون دينار في نهاية 2021 مقابل 1,986.8 مليون دينار لسنة 2020، فيما بلغ رصيد الأصول الأخرى حوالي 10,778.0 مليون دينار في نهاية 2021 مقابل 6,299.4 مليون في نهاية 2020.

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