خاص.. انطلاق اجتماع توقيع 18 قرار من المشروعات الاستثمارية الجديدة في الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

انطلاق اجتماع في الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار و شؤون الخصصة بمقر الهيئة ( جنزور )، وذلك بشأن تسليم 60 رخصة مزاولة نشاط لمشروعات استثمارية و توقيع 18 قرار مشروعات استثمارية جديدة بحضور وزير الاقتصاد و التجار وعدد من الوزراء.

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