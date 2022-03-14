اقتصاد

خاص.. انطلاق اجتماع توقيع 18 قرار من المشروعات الاستثمارية الجديدة في الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

انطلاق اجتماع في الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار و شؤون الخصصة بمقر الهيئة ( جنزور )، وذلك بشأن تسليم 60 رخصة مزاولة نشاط لمشروعات استثمارية و توقيع 18 قرار مشروعات استثمارية جديدة بحضور وزير الاقتصاد و التجار وعدد من الوزراء.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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