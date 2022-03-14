خاص.. انطلاق اجتماع توقيع 18 قرار من المشروعات الاستثمارية الجديدة في الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

انطلاق اجتماع في الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار و شؤون الخصصة بمقر الهيئة ( جنزور )، وذلك بشأن تسليم 60 رخصة مزاولة نشاط لمشروعات استثمارية و توقيع 18 قرار مشروعات استثمارية جديدة بحضور وزير الاقتصاد و التجار وعدد من الوزراء.
عن مصدر الخبر
صحيفة صدى الاقتصادية
قد يعجبــــك أيضـــاً
المركزي يتحدث في تقرير مفصّل عن مدى اختلاف المؤشرات المالية للاستثمارات والأصول خلال العامين الماضيين
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
“الوطنية للنفط” تناقش المواضيع التي من شأنها تذليل الصعاب وحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
النفط الليبي يعود إلى المربع الأول.. ورقة ضغط ضمن صراع السلطة
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
استمرار ارتفاع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 14 مارس 2022)
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك