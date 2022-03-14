“الشهوبي” يستعرض سير عمل الخطة الاستراتيجية 2022 -2023 ويناقش جملة من المواضيع

قام وزير المواصلات محمد الشهوبي اليومين الماضيين بعقد اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان وزارة المواصلات، بحضور كل من وكيل شؤون ديوان الوزارة والنقل البحري ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية ورئيس مصلحة الطيران المدني، وعدد من المسؤولين بالقطاع وغيره.

و تم خلال هذا اللقاء استعراض سير عمل الخطة الاستراتيجية 2022 -2023 حيث دار النقاش حول جملة من المواضيع والمتمثلة في عقد الجمعيات العمومية للشركات والشركة القابضة وتفعيل العمل باتفاقية قبول التذاكر بين الشركتين وتنفيذ البيع الحر (الرمز المشترك) حسب تعليمات وزير المواصلات وتوحيد المنظومة.

كذلك تم مناقشة توحيد مكاتب البيع وتوحيد الأسعار بمنظومة الحجز من خلال توحيد خطة تطوير الشبكة وتقديم دراسة جدوة لفتح خطوط جديدة، ومناقشة جدول الرحلات بحيث يتم تغطية كامل الأسبوع في مواعيد منسقة بين الشركتين واكتساب الميزة التنافسية مع المنافسين كما تم التطرق لتحديد برنامج الصيانة العاجلة للطائرات.

وفي الختام تم التأكيد على ما ورد في البنود كما أوصى المشاركون بضرورة استكمال مشروعات مطار طرابلس العالمي وحث الجميع بالتقيد بلوائح وتعيين مدراء للمحطات الخارجية للشركات وضرورة التنسيق مع الوزارة بالخصوص .

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