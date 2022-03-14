وزارة المالية تحيل أذونات صرف مرتبات شهر مارس للمصرف المركزي

سلمت وزارة المالية إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، الاثنين، أذونات صرف المرتبات للجهات الممولة من الخزانة العامة كافة عن شهر مارس؛ تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة.

يأتي هذا الإجراء الاستباقي ليتسنى للمركزي تسييل المبالغ في حساب المستفيدين قبيل بداية شهر رمضان؛ بهدف دعم القوة الشرائية.

وبحسب بيانات رسمية؛ فقد سجل حجم القوة العاملة بالقطاع العام أكثر من مليوني موظف تمول مرتباتهم من الخزانة العامة، فيما بلغت قيمة المصروفات عن الباب الأول “بند المرتبات” العام الماضي أكثر من 33 مليار دينار، أي ما تعادل نسبته 39% من حجم إجمالي الإنفاق العام الذي بلغت قيمته نحو 86 مليار دينار.

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