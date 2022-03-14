النفط يتراجع مع تقدم محادثات روسيا وأوكرانيا.. وقبل اجتماع المركزي الأميركي

انخفضت أسعار النفط أربعة دولارات للبرميل، الاثنين، للتواصل تراجع الأسبوع الماضي مع استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 3,81 دولارًا أو 3,4 % إلى 108,86 دولارًا للبرميل، صباح الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3,85 دولارًا أو 3,5 % إلى 105,48 دولارًا للبرميل.

ومع استعداد الأسواق لإمدادات أقل بكثير في الفترة بين فبراير وأوائل مارس؛ تحول التركيز إلى السياسة النقدية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع، وهو ما قد يزيد من قوة الدولار ويضغط على أسعار السلع.

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