بقرار رئاسي.. الجزائر تمنع تصدير السكر والزيت والقمح

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوامره بمنع تصدير ما تستورده الدولة الجزائرية من مواد غذائية استهلاكية، من بينها السكر والزيت والقمح ومشتقاته.

ويتضمن القرار الرئاسي حظر تصدير العجائن والسميد ومنع استيراد اللحوم المجمدة؛ لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليًا.

يأتي هذا القرار بعد اجتماع استمع من خلاله الرئيس الجزائري لعرض مشترك لوزيريْ الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية، كما عبّر تبون عن دعمه وتشجيعه للفلاحين الممولين للمخزون الاستراتيجي للدولة من القمح الصلب واللين والحبوب الجافة بتحفيز من الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية