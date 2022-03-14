وزير التخطيط والمالية يصدر منشوره الأول للعام الحالي (2022)

بنغازي 14 مارس 2022 (وال) _ أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية السيد (أسامة حماد) منشوره الأول للعام الحالي 2022م، حول الميزانية العامة والمصروفات والإصلاحات المتوقعة.

هذا وتعهد حماد خلال منشوره، بتنفيذ قرار البرلمان بشأن دعم الأسر بمبلغ 50 ألف دينار وفقا للقانون الصادر من مجلس النواب، مؤكداً على استمرارية صرف منح الزواج، وتوحيد جدول المرتبات.

وبين حماد أنّ الظروف الاقتصادية للبلاد تحتم على جميع الوزارات والهيئات جباية الإيرادات وتحصيلها.

ودعا إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير الميزانيات التشغيلية التي يحتاجها قطاع النفط.

وأشار إلى قرب استكمال مشروع قانون توحيد جدول مرتبات العاملين بالدولة وإنهاء التفاوت بينها.

وأوضح أنّه سيعمل مع المصرف المركزي لخلق روح الانسجام بين المؤسسات المالية والنقدية.

وأكمل حماد أنّ الحكومة ستمدّ جسور التعاون مع المؤسسات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وستتابع القروض الخارجية لصالح الدولة بتفعيل إدارة المؤسسات بالوزارة.

وشدّد حماد على ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي لكل العاملين بالدولة، وإدراجه ضمن الميزانية، موضحا أنّه سيتم النظر في قانون المتقاعدين بما يحفظ كرامتهم.

وحثّ وزير المالية والتخطيط الشركات على استكمال المشاريع المتوقفة وتحديد الأولويات، ودعم المشروعات الصغرى ومراكز علاج الأورام، وتوطين العلاج بالداخل، وحل مشاكل الشركات المتعثرة. (وال _ بنغازي)

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