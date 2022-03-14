إدريس الشريف: أسعار السلع الغذائية تنفلت من عقالها .. وعلى المركزي والحكومة التدخل

تحدّث الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” عن تطورات السوق المحلي في الآونة الأخيرة وقال: “أسعار السلع الغذائية الأساسية تنفلت من عقالها، وعلى المصرف المركزي والحكومة التدخل فوراً؛ لحماية ودعم الفئات الهشة وأصحاب الدخول الثابتة المحدودة خاصةً وأنّ شهر رمضان الكريم على الابواب”.

وأضاف:”بما أنّ التضخم مُستورد فالحلول هُنا هي تقوية قيمة الدينار بتعديل سعر الصرف (الزاحف، المُبالغ فيه ) وزيادة الدخول النقدية الثابتة المحدودة، وتقديم دعم نقدي للفئات الهشّة المستحِقة.

متابعاً القول:” على مجلس إدارة المصرف المركزي اتخاذ قرار عاجل برفع سعر صرف الدينار الليبي تجاه العملات الاجنبية للتخفيف من وطأة التضخم المستورد على الدخول الحقيقية للمواطنين، كل الظروف مهيئة لذلك لسعر 4.48 دينار للدولار ( المبالغ فيه ) والذي قيل عند اقراره حينها انه ( زاحف ) نحو التخفيض .. يبدو انه ولد كسيحاً ولم يبارح مكانه، كل المعطيات والبيانات تفيد بأنّ المركزي قادر وبسهولة على مواجهة الطلب و الدفاع عن سعر يقل كثيراً عن هذا السعر ومنذ فترةٍ طويلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية