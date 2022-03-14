طوابير طويلة.. أزمة وقود خانقة في طرابلس

تشهد العاصمة طرابلس وعموم المنطقة الوسطى والغربية أزمة في إمدادات الوقود بنوعيه الثقيل والخفيف، حيث أقفلت أغلب محطات التوزيع أبوابها، بينما تشهد المحطات العاملة ازدحاماً كثيفاً وطوابير طويلة.

من جانبها أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز توفر كافة المحروقات، وعلى رأسها وقود بنزين السيارات بكافة خزانات الشركة، مشيرة إلى أن عمليات التشغيل وتزويد شركات توزيع الوقود تسير وفق الخطط الموضوعة وبشكل اعتيادي وبوتيرة طبيعية، من داخل مواقع الشركة المختلفة، وحسب الطلبيات المقدمة لها، وفق منشور لها.

وتتجدد أزمة الوقود من حين لآخر في غرب البلاد لأسباب مختلفة، يأتي على رأسها تأخر وصول نواقل الوقود حيث تعتمد البلاد على المصافي الخارجية في تغطية معظم احتياجات السوق المحلي من المحروقات، بالإضافة لاتساع دائرة التهريب عبر الحدود.

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