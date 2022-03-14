ارتفاع أسعار الأغذية في العالم

أخبار ليبيا 24

رجحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف. بنسبة تتراوح بين 8 و20% نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه إذا لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع مع روسيا. التي تعد أكبر مصدّر للقمح في العالم.

فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة. وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضا من كبار مصدّري زيوت الطعام. وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما.

يشار أن مستوردي الحبوب على مستوى العالم تضرروا من ارتفاع الأسعار بعد التوقف المفاجئ للصادرات من أوكرانيا. والانخفاض الحاد في الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب التي تسببت في إغلاق الموانئ.

من جهتها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جوجيفا إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا. تسببت في انكماش التجارة العالمية، ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة، و ستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل. فيما خفض الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالا في يناير الماضي. مشيرا إلى مخاطر مرتبطة بجائحة كوفيد-19 وزيادة التضخم واضطرابات الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأميركية.

وأضافت جورجيفا للصحفيين إن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل والمفروضة على روسيا. بسبب حربها على أوكرانيا تسببت في انكماش مفاجئ للاقتصاد الروسي. وإن الدولة ستواجه “ركودا عميقا” هذا العام، مشيرة إلى أن تخلف روسيا عن سداد ديونها لم يعد يعتبر “مستبعدا”.