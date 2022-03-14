الجراري لــ218: التبادل التجاري مع مصر سيتخطى مليار دولار في 2022

توقع إبراهيم الجراري رئيس الغرفة التجارية المصرية الليبية في تصريح خاص لــ218 الإثنين، أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين ليبيا ومصر خلال عام 2022 أكثر من مليار دولار، مدفوعًا بتخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد أن وصل إلى 500 مليون دولار في العام الماضي.

وأضاف الجراري أن قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بمنع تصدير بعض المنتجات الغذائية وزيت الطهي، سيؤثر بشكل مباشر على السوق الليبية وسيرفع الأسعار.

وكشف الجراري في حديثه لــ218 عن وجود 20 ألف كرتون زيت طهي مستوردة لصالح القطاع الخاص في ليبيا، عالقة في مصر بسبب تنفيذ قرار منع التصدير، يوجد منها 10 آلاف كرتون موجودة في الشاحنات على الحدود البرية في منفذ السلوم و10 آلاف ما زالت تحت الشحن، مطالباً السلطات الليبية ووزارة الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع السلطات المصرية لاستثناء ليبيا من القرار.

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