الشركة العامة للكهرباء تُطلق حملة لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية

طرابلس 14 مارس 2022 (وال)- بحث مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، مع مديري الإدارات الفنية والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، الترتيبات اللازمة للقيام بحملة تحصيل الإيراد العام، والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لنجاح الحملة ووضع خطة تستهدف جميع المناطق، وتظافر جهود كافة الإدارات الفنية للعمل بروح فريق عمل واحد، بإشراف مباشر من غرفة رئيسية وغرف فرعية بالمناطق للتنسيق، وتسهيل مهام فرق العمل أثناء انطلاق الحملة التي ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

ودعت الشركة كافة المواطنين بالتعاون مع فرق العمل أثناء أداء عملهم الذي يهدف للقضاء على الفاقد التجاري، للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية من أجل أن ينعم المواطن بالكهرباء دون انقطاع. (وال)

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