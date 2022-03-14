مصرف الساحل والصحراء يبحث التعاون في مجال التجارة الخارجية والأعمال المصرفية مع مصرف البركة الإسلامي البحريني

اجتمع مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، مع وفد من مصرف البركة الإسلامي -البحرين- ممثلا في الرئيس التنفيذي للمصرف، ومدير أعلى تنفيذي ومسؤول الشركات، ومساعد مدير علاقات المصارف، مع مدراء الإدارة العامة لمصرف الساحل والصحراء، وذلك ضمن جولات العمل لمصرف البركة مع المؤسسات والمصارف الليبية، لبحث سبل التعاون المشترك بين المجموعة المصرفية الساحل والصحراء ومصرف البركة الإسلامي.

كما تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات سابقة بين المصرفين لمد جسور التعاون بين المصارف الدولية ، خاصة في مجال التجارة الخارجية والأعمال المصرفية.

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