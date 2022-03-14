الشركة العامة للكهرباء: استبدال ” الديزل ” بالغاز للحفاظ على استقرار الشبكة

طرابلس 14 مارس 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء؛ أن محطات التوليد العاملة بالغاز سجلت اليوم الإثنين انخفاض ضغط الغاز المغذي لتلك الوحدات، مما ترتب عليه عجزا في التوليد وصل إلى حوالي 400 ميغاوات.

وقالت الشركة – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – إنه رغم تحسن الأحوال الجوية هذه الفترة ما يُفترض أن ينعكس إيجابيًا على المواطن ليلمس التحسن في أداء الشبكة الكهربائية؛ إلا أن مشكلة انخفاض الغاز من أكثر المشكلات تعقيدًا التي تواجه سير عمل الشركة نحو استقرار الشبكة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة استبدلت مؤخرًا الغاز باستعمال الديزل، حيث نوهت مراراً إلى أن إدارة محطات التوليد ستلجأ إلى استعمال الوقود الخفيف لتغذية المحطات كبديل عن الغاز ذي الضغط المنخفض، رغم فارق التكلفة الباهض، علاوةً على مصاريف نقل الديزل ومناولته.

وقد أشادت الشركة في وقت سابق، بمجهودات عناصر كادر الإدارة العامة للإنتاج على تحملها عناء هذه المعضلة المتكررة لانخفاض الغاز وتبعاتها. (وال)

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