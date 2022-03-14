“شكشك” يؤكد على أهمية تزويد المدن بالمياه عبر مصادر المياه المختلفة

اجرى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الاثنين، اجتماعا فنيا ضم كل من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وعضو لجنة الإدارة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالمنطقة الغربية، ومدير عام شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، وبحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وقد تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان، استكمال تنفيذ منظومات مياه النهر الصناعي والتي عن طريقها يتم تغذية مدن الجبل الغربي بالمياه، لاسيما وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز.

كما نُقشَ إمكانية أن يتولى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق كطرف أول، باعتبار أن مشروعات المرافق والبنى التحتية من ضمن اختصاصاته، للقيام بالإجراءات التعاقدية اللازمة لتنفيذ مشروع الإمداد المائي لمدن الجبل الغربي بمياه الآبار القائمة بتلك المناطق بعد إتمام دراسة مكونات المشروع الأساسية الضرورية، ومدى إمكانية تقسيم المشروع على هيئة مناطق إلى عدة عقود لتسريع الإنجاز.

حيث أكد رئيس الديوان على أهمية تزويد المدن بالمياه عبر مصادر المياه المختلفة من خلال منظومات النهر الصناعي أو من الآبار القائمة مع ضرورة استكمال مراحلها بما يحقق المستهدف من إقامة تلك المشروعات.

وأشارَ “شكشك” على أهمية اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضمن برنامج زمني محدد، وأن تتولى الأجهزة المشاركة في الاجتماع الرد على ما تم مناقشته خلال أسبوع من تاريخه.

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