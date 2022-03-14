تعاون مشترك بين مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العامة الأوقاف

طرابلس 14 مارس 2022 (وال)- أبرم مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم الإثنين، اتفاقيات تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للأوقاف.

ووقع اتفاقيات التعاون بمقر الهيئة بطرابلس، الدكتور محمود الفطيسي مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومحمد العباني رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتتعلق اتفاقيات التعاون المشترك بين المجلس والهيئة؛ بدعم مشاريع تعزيز قيم المواطنة، ومشاريع التنمية الوطنية، والتأهيل والتخطيط الاستراتيجي.

يُشار إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار التشاور والدعم المستمر وخطط التنمية والتطوير التي يضعها مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي لكافة مؤسسات الدولة. (وال)

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