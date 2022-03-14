تفعيل قانون الـ50 ألف لكل أُسرة وصرف المرتبات بانتظام .. أبرز توصيات مالية حكومة الاستقرار في أولى مناشيرها

أصدر وزير التخطيط والمالية بحكومة “الاستقرار” التابعة لمجلس النواب “أسامة سعد حماد” منشور الوزارة الأول الموجّه لباقي الوزارات التابعة والأجهزة الحكومية مؤكداً فيه على عدد من النقاط.

والتي كان من أبرزها أنّ الظروف الاقتصادية الراهنة تُحتّم على كافة الوزارات ومؤسسات الدولة بذل المزيد من الجُهد في سبيل جباية الإيرادات وتحصيلها وتوسيع قاعدة الجباية، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير الميزانيات التشغيلية لهذا القطاع.

والعمل على استكمال وإنجاز مشروع قانون توحيد جدول مرتبات العاملين بالدولة وإنهاء حالة التفاوت بين شرائح الموظفين، مع ضرورة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لخلق روح الانسجام بين السياسات المالية والنقدية.

أيضاً وضع قانون مجلس النواب رقم 6 لسنة 2021 بشأن منحة دعم الأُسر الليبية والمُقدّرة بـِ 50 ألف دينار حسد التنفيذ، مع تضمين وتفعيل نظام التأمين الصحي لكافة العاملين بالدولة والاستمرار في صرف مُنح الزواج.









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