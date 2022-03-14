خاص.. “النوران” يعلن شروعه في خدمة فتح حسابات للأفراد والشركات (مجاناً) طيلة أيام التواجد بفعاليات معرض ليبيا للغذاء

أعلن رئيس مكتب التواصل بمصرف النوران “إدريس البرغثي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المصرف سيشرع يوم غداً الثلاثاء بفتح حساب أفراد وإصدار بطاقة ركاز المحلية وإصدار بطاقة فيزا، وخدمة SMS الرسائل النصية وخدمة الإنترنت بانك، أي باقة متكاملة “مجاناً” بدون أي رسوم أو عمولة طيلة أيام معرض ليبيا للغداء الذي يشارك فيه المصرف بمعرض طرابلس الدولي الجناح رقم (58).

وأضاف كذلك بأنه من ضمن الخدمات المجانية التي يقدمها المصرف فتح حسابات للشركات بالإضافة إلى الباقة المتكاملة،وبحسب ما ذكر “البرغثي” بأن الفكرة بشكل عام جاءت من قبل الإدارة العُليا للمصرف ومن توجيهات رئيس المصرف.







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