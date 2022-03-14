خاص.. مدير عام لشركة الشاطئ للقياس والفحص: يجب على المنتج الوطني أن يصنع جودة عالية لينافس المستورد ونرتقي بالصناعة الليبية

تحدث مدير عام لشركة الشاطئ للقياس والفحص “عماد ضريفة عريبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات معرض ليبيا للغذاء قائلاً: نحن نقدم أجهزة تحليل أغذية واختصاصنا ضبط ومراقبة الجودة للحبوب والأعلاف والحليب والزبادي والدقيق والسميد والمكرونة والمواد الغذائية بشكل عام.

وأضاف بالقول: نورد هذه التحاليل للمصانع الليبية ليتم تحسين الإنتاج وتكون هناك جودة وإرتقاء بالإنتاج، كما أن بداية تأسيس الشركة سنة 200‪6، حيث لدينا فروع في طرابلس وزوارة وبنغازي وطبرق، كما لدينا التواصل مع عدة مصانع.

وتابع بالقول: الجودة في ليبيا بدأت في السنوات الأخيرة مع انفتاح السوق ورفع الدعم من السلع فأصبحت المنافسة بين المصانع أفضل، حيث أن الجميع يريد اتبات وجوده والإهتمام بالجودة أكثر، بينما في الماضي السلع التموينية لم تكن هناك إهتمام بالجودة.

واختتم حديثه قائلاً: أغلب المصانع يقومون بزيارات لعدة دول منها مصر وتونس ودول أوروبية ويتم النظر على الجودة ولديهم أفكار بوجود الجودة بالسلع، وإلا المستهلك حيتطر يشتري المنتج المستورد ويفضله عن المنتج الوطني، فيجب على المنتج الوطني أن يصنع جودة عالية لينافس المستورد ونرتقي بالصناعة الليبية.

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