ديوان المحاسبة يناقش آلية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف علاوة الزوجة والأبناء

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الأثنين، مع المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي.

تناول الاجتماع مناقشة إمكانية تنفيذ مقترح الحكومة لصرف استحقاق علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر كاملة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وبما يساهم في تخفيف العبء على الأسر الليبية، وكذلك تمكينهم من مواجهة الغلاء والإرتفاع في الأسعار .

وفي ختام الاجتماع أكد “شكشك” على ضرورة الإسراع في تنفيذه، مع مراعاة تجزئة المبلغ على دفعتين، على ألا تتجاوز مدة صرف الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان ، بصورة تتناسب ومصروفات ومتطلبات عيد الفطر المبارك.

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