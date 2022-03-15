من بينهم زوجة الرئيس الفرنسي ..ميديا بارت تكشف عن المتهمين بقضايا فساد متعلقة بالشأن الليبي

ذكرت صحيفة ميديا بارت الفرنسية إن محكمة استئناف باريس في سياق قرار صدر مؤخرا تؤكد أن الوزير السابق في لﻹليزيه كلود جيان تلقى اموالا من نظام القذافي .

وأضافت الصحيفة الفرنسية إن هناك تتدفق معلومات حصرية للمصلحة العامة بما يخص قضية التمويل الليبي لحملة الإنتخابات الفرنسية حيث تم الكشف عن شخصيات متورطة بشأن الليبي وهم ميمي مارشان الشخصية البارزة في مجال الصحافة وبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما سلطت الصحيفة الضوء على أوراق فساد وتحقيق في قضايا تزوير متعلقة بهؤلاء الشخصيات .

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