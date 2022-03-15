خاص.. المدير التنفيذي لمجمع الدافنية الغذائي: قريباً سيتم دخول سلع غذائية جديدة خاصة لمنتجات الصفوة بالسوق المحلي

تحدث المدير التنفيذي لمجمع الدافنية الغذائي “معمر كدي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات معرض ليبيا للغذاء قائلاً: نحن شاركنا بمنتجات الصفوة التابعة لمجموعة وهيبة، كما أننا اليوم اطلقنا مجموعة جديدة لمنتجات الصفوة، على خلاف ما كنا نشتهر ببعض المنتجات منها المكرونة والزيت والطماطم والدقيق لدينا أيضاً تن والحليب والشاي والمربى وتشكيلة منوعة من البهارات وهذه العلامة التجارية تابعة للصفوة التي اشتهرت بجودتها الممتازة.

وأضاف بالقول: بخصوص طماطم الصفوة قد تحصل على علامة الجودة الليبية، وكذلك بالشهر الماضي تحصلنا على علامة الأيزو الدولية بتطبيق معايير سلامة الغذاء 229‪01، كما أن هناك مجموعة من المصانع التي عرضناها موجودة على أرض الواقع “مجمع الدافنية الغذائي” ويعتبر من أكبر المجمعات التابعة لمجموعة وهيبة القابضة بعدد ثمانِ مصانع ببطاقات إنتاجية متفاوتة منها: الدقيق يصل إلى ألف طن في اليوم موزعة بين مصنعين والحبوب يصل إلى 150‪ ألف طن في موقع واحد ويعتبر من أكبر المواقع التخزين في المنطقة ولدينا مصنع الطماطم ينتج في 35 ألف طن في اليوم، وقريباً سيتم دخول كسكسي ومكرونة الصفوة في الأسواق.

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