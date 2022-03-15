خاص: مندوب شركتي الواحة والطيبات: يعتبر مصنع الطيبات الوحيد في ليبيا الذي يصنع علبة المنتج

صرح مندوب شركتي الواحة والطيبات “عبدالقادر الجروشي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات معرض ليبيا للغذاء قائلاً: لنا مدة طويلة نشارك في المعارض بطرابلس، حيث تم تأسيس شركة الطيبات سنة 2000، وشركة الواحة سنة 1987،كما توجد عدة أصناف منها البقوليات والزيتون والعصير.

وأضاف بالقول: بنسبة البقوليات تم تكبير المصنع واستحدثنا آلات جديدة على مستوى شمال أفريقيا تنتج في الدقيقة 300 علبة والطماطم 400 علبة في الدقيقة، كما يعتبر مصنع الطيبات الوحيد في ليبيا الذي يصنع العلبة.

وتابع بالقول: أننا نحاول بقدر الإمكان توفير المنتج للمواطن من خلال الآلات الجديدة، حيث لدينا عدة فروع في جل مناطق ليبيا.

واختتم حديثه قائلاً: لدى شركة الواحة عدة أصناف منها المربى والرب والعسل، ومتحصلة على شهادة الأيزو للجودة العالمية، وكانت تصدر ل30 دولة حول العالم منها: الأردن وأمريكا وكندا.

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