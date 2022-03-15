خلال مشاركتهم في معرض ليبيا للغذاء.. مسؤول بمركز الصادرات: جاري العمل على التنظيم لمعرض كبير بدولة النيجر “صنع في ليبيا”

صرح رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الدولي للغذاء ومدير مكتب المدير العام بمركز تنمية الصادرات “زياد الهاشمي” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض ليبيا للغذاء، حيث قال: المركز داعم لحوالي عشر شركات للمشاركة في هذا المعرض وتم تخصيص الجناح رقم 42 لهم جميعاً، وتتمثل هذه الشركات في المنتجات الغذائية كشركات العسل والتمور والمنتجات الزراعية وغيرها.

كما أضاف “الهاشمي” بالقول: يوجد بالمركز ما يقارب 120‪0 مسجلة شركة منها الغذائية والصناعية والحرفية وغيرها فالمركز يقدم الدعم للشركات للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية عن طريق دعم النقل، حيث يتم دفع 60% بالنسبة لأفريقيا أي من يريد التصدير لأفريقيا يتحمل المركز الدفعة الأولى أو التصدير الأول لهم، أما التصدير لأوروبا يتم دفع 30 %من قبل المركز.

وفيما يخص مشاركتهم القادمة بالبلاد قال: سنقوم بالمشاركة في معرض ليبيا للزراعة الذي سيعقد خلال هذا الشهر وستكون مشاركتنا من خلال دعم العديد من الشركات، وكذلك سيتم المشاركة بمعرض تصدير الاتصالات الذي سينفذ على أرض المدينة الرياضية طرابلس، وفي شهر أكتوبر القادم يستم تنظيم معرض للتمور والعسل وزيت الزيتون، وبطبيعة الحال سيكون بمشاركة عدة شركات يدعمها المركز.

أما عن مشاركتهم بمعارض خارج البلاد قال: قد تم المشاركة في عدة معارض خارج ليبيا في عدد من الدول، وسنقوم في شهر 5 القادم بالمشاركة في معرض ازمير لزيت الزيتون بدولة تركيا، ومن بعد سنقوم بالمشاركة بمعرض الجزائر العالمي كممثلين لدولة ليبيا وهذا بقرار صادر من قبل وزارة الاقتصاد ويشمل جميع الشركات بعدة مجالات.

ويجدر بالذكر قوله بأنه جاري العمل على التنظيم لمعرض كبير بدولة النيجر (صنع في ليبيا) يشمل كل المنتجات والصناعات الليبية، وسيتم العمل عليه ليكون من أكبر المعارض التي خصصت للمنتجات والصناعات الليبية، ولا زلنا نتلقى الدعوات بخصوص المشاركة في بعض المعارض سواء كوفود ممثلة للبلاد أو مشاركة كشركات، وتلقينا كذلك دعوة في اليومين الماضيين من قبل غرفة التجارة التونسية لمشاركتنا في معارض هناك ولازال الأمر تحت الدراسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية