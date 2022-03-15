خاص.. مندوب شركة آلتون توب التركية يفصح لصدى عن خدماتها خلال المشاركة بمعرض ليبيا للغداء

صرح مندوب شركة آلتون توب التركية لصناعة معدات المخابز والحلويات “محمد الصادق” خلال مشاركتهم بمعرض ليبيا للغداء، حيث قال: تأسست الشركة قبل ثلاثون عاماً كما أنها متخصصة في تصنيع معدات المخابز والأفران والمعجنات والحلويات وفقاً للشروط الأوروبية، حيث قامت بنقلة نوعية لدى أصحاب مصانع الحلويات والمخبوزات.

ذكر كذلك بأن هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها بدولة ليبيا، بجانب العديد من المشاركات السابقة بأكثر من دولة عربية واوروبية.

وأوضح “الصادق” بخصوص المشاريع التي تربطهم مع ليبيا، قائلاً: نحن متعاقدين مع مورد بالقطاع الخاص دوره القيام بتسويق منتجاتنا وبيعها داخل البلاد .

كما أعرب في ختام حديثه عن التنسيق الذي يشهده معرض ليبيا للغداء، وعن المميزات التي لاحقت به، أما فيما يخص العيوب فقد أكد بأنها تكاد لا تُذكر .







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