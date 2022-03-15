إيطاليا تتفاوض مع ليبيا والجزائر بشأن اتفاقيات طاقة متجددة

أفاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاثنين، أن إيطاليا تتفاوض بشأن مذكرة تفاهم بشأن الطاقة المتجددة مع الجزائر وليبيا، في إطار سعيها للتخلص من اعتمادها على الغاز الروسي، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية.

وقال دي مايو في المؤتمر الـ 13 المشترك للخارجية والمساعدات الإيطالية: “نحن نعمل من أجل تنويع مصادر الطاقة، ونتفاوض على مذكرات تفاهم مع الجزائر وليبيا حول تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ومع تونس بشأن الهيدروجين الأخضر”.

وأضاف: يجب علينا زيادة إنتاجنا من النفط والغاز على الفور، فالأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية”.

ووصف دي مايو حرب أوكرانيا بأنها “أخطر أزمة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وتابع وفق وكالة “أنسا”: اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، التي تضررت بالفعل من الوباء بشدة؛ تواجه الآن أخطر أزمة سياسية وعسكرية وإنسانية على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية”.

وتابع: “الصراع غيّر الصورة الجيوسياسية والاستراتيجية والأمنية بشكل جذري على خلفية حالة طوارئ وتغير مناخي لا يقل خطورة”.

واختتم الوزير الإيطالي بالقول: “في السنوات الثلاث التي مرت منذ انعقاد النسخة الأخيرة من المؤتمر بسبب فيروس كورونا؛ تغير العالم بشكل كبير”.

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