صعود الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 15 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6623 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1197 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0792 دينار، والليرة التركية 0.3152 دينار، والدولار الكندي 3.6334 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2427 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2694 دينار، والدينار التونسي 1.5763 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4811 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022: