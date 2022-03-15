البنك الدولي يحذر من اكتناز الغذاء أو البنزين

حذر البنك الدولي من اكتناز الغذاء والبنزين، على الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار الذي أثارته الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات التي فُرضت على موسكو.

وأكد رئيس البنك، ديفيد مالباس؛ أن العقوبات سيكون لها تأثير على الناتج الاقتصادي العالمي أكبر من الحرب نفسها، لكنه قال إنه، استنادًا إلى التقديرات الحالية؛ فإنه لا يتوقع أن تُنهي الأزمة التعافي العالمي أو أن تُخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف أنه يتوقع استجابة قوية من قبل المنتجين حول العالم لزيادة الإمدادات عند الحاجة، وأنه لا يرى حاجة إلى أن يعمد الناس إلى تخزين كميات إضافية في مطابخهم أو مطاعمهم.

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