البنك الدولي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي

واشنطن 15 مارس 2022 (وال) -صرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل أكبر من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وعدّ مالباس أن الوضع في أوكرانيا سيؤدي إلى “تأثير فوري في المستقبل القريب” على الاقتصاد العالمي.

وأضاف مالباس بحسب ما نشرت “واشنطن بوست”: “أعتقد أن العقوبات ضد روسيا سيكون لها تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.

وأشار أيضا إلى أن البلدان الأخرى، ستكون قادرة على التعافي بسرعة من توقف إمدادات الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا، وسيتمكن القطاع الزراعي في البلدان الأخرى من “التكيف في غضون عام أو نحو ذلك”.(وال واشنطن ) س خ.

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