قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنّ بلاده تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من كل من ليبيا والجزائر، ليكون بديلا عن الغاز الروسي.

وأوضح دي مايو أنّ إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من الدول الأخرى، ليكون بديلا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءها له بما يقرب من 50% خلال شهرين.

وأضاف دي مايو أنّ روما لديها شركاء كثيرون في العالم، مؤكدا أنُ واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا ستزداد.

الجدير بالذّكر أن إيطاليا تستورد حوالي 29 مليار متر مكعب من الغاز كل عام من روسيا، أي ما يزيد قليلا عن 40% من الاحتياجات الداخلية الأيطالية.

The post الخارجية الإيطالية: سنزيد واردتنا في الغاز من ليبيا والجزائر بدلا من الغاز الروسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا