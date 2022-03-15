من ضمنها التجارة والتنمية: “المركزي طرابلس” يعلن منحه قروض للمصارف خلال 2021 ..والغرض منها

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن رصيد القروض والحسابات تحت التسوية حتى نهاية 2021 وذلك بنحو 19.870.7 مليون موزعة على الجمهورية 7.573 مليون ، التجاري 3.647 مليون ، الوحدة 4.457 مليون ، التجارة والتنمية 2.756 مليون .

وشمال أفريقيا 575.8 ألف ، الإسلامي 189.4 ألف ، المتوسط 186.0 ألف ، الصحاري 119.3 ألف ، الواحة 160.9 ألف .

وبحسب مصرف ليبيا المركزي فقد تم منح هذه القروض لتدني أرصدة المصارف لدى المركزي والتخفيف عن معاناة المواطنين فيما يتعلق بالصكوك المقاصة العالقة ومعالجة إشكالية المقاصة بين المصارف وتوفير السيولة بكافة المدن وتغطية الاعتمادات وعمليات النقد الأجنبي.

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