اقتصاد

الاتحاد الأوروبي.. اتجاه لإدراج مزيد من السلع ضمن قائمة العقوبات على روسيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مزيد من السلع والمنتجات ضمن الجولة الرابعة من العقوبات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك وفقًا لمسودة حصلت وكالة “بلومبرغ” عليها.

ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السلع الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 329,58 دولارًا إلى روسيا، وحظر شراء العديد من منتجات الحديد والصلب الروسية.

وقرر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل أيضًا حظر الاستثمارات الجديدة في مشروعات الطاقة الروسية.

ويحظر الاتحاد الأوروبي بيع السيارات الفاخرة والقوارب والطائرات، التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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