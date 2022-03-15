الاتحاد الأوروبي.. اتجاه لإدراج مزيد من السلع ضمن قائمة العقوبات على روسيا

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مزيد من السلع والمنتجات ضمن الجولة الرابعة من العقوبات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك وفقًا لمسودة حصلت وكالة “بلومبرغ” عليها.

ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السلع الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 329,58 دولارًا إلى روسيا، وحظر شراء العديد من منتجات الحديد والصلب الروسية.

وقرر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل أيضًا حظر الاستثمارات الجديدة في مشروعات الطاقة الروسية.

ويحظر الاتحاد الأوروبي بيع السيارات الفاخرة والقوارب والطائرات، التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يورو.

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