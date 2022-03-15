خاص.. مسؤول بالإسلامي الليبي يوضح لصدى تفاصيل الحصول على مستحقات شهر يناير لسنة 2022 بنسبة 50% “نقداً”

أعلن المصرف الإسلامي الليبي بأنه بإمكان المستفيدين بخدمة نقاط البيع P.O.S، الحصول على مستحقات شهر يناير لسنة 2022 بنسبة 50% نقدآ ” كاش ” وذلك بالتوجه إلى فروعهم المتاحة.

حيث أوضح مدير إدارة التسويق بالمصرف “عصام حمزة” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأن هذه الخدمة متمثلة في تغطية مبيعات التجار على نقاط البيع والمبيعات بالبطاقات نقداً، بحيث أن مبيعات التاجر بالبطاقة تدخل مباشرة لحسابه.

وأضاف “حمزة” بأن المصرف مستعد لسحب نصف هذه القيمة لصالح التاجر كاش، وأن هذا الأمر يُعتمد على توفر السيولة، مؤكداً بأن التغطية تصل لنسبة 100% في أغلب الأحيان.

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