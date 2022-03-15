مشاورات ليبية تونسية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي؛ تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ووضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة؛ إقامة معارض مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة في ليبيا وتونس، وتعزيز دورها؛ بهدف الربط بين القطاع الخاص في البلدين.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها وفد تونسي لليبيا يضم الملحق التجاري بالسفارة التونسية عبد الرزاق المؤدب، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بصفاقس رضا الفلاتي، وعلي بن عطية الله ممثل عن وزارة الفلاحة التونسية، إلى جانب مديرة مركز الأعمال بصفاقس لُبنى الميلادي، في إطار الدفع بتأسيس وإنشاء مركز أعمال “ليبي تونسي”؛ لمرافقة الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا وقطاع الخدمات.

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