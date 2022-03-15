إدارتي الطوارئ الصحية والشؤون الطبية تبحثان تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم مراكز العزل والفلترة

عقدت إدارتي الطوارئ الصحية والشؤون الطبية اجتماعاً اليوم الثلاثاء، وذلك للتباحث حول الإجراءات التنفيذية التي ستتخذها وزارة الصحة بشأن قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (773) لسنة 2019، المتعلق بتنظيم مراكز العزل والفلترة.

واستعرض المجتمعون، التدابير اللازمة بشأن استحداث وحدات علاج كورونا داخل المستشفيات من خلال دمج مراكز العزل والفلترة بالمناطق، ونقل تبعيتها إلى المستشفيات الواقعة بنطاقها.

كما نوقش خلال الاجتماع الإجراءات اللازمة لدمج العاملين بمراكز العزل ضمن المستشفيات، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، فضلًا عن مناقشة الالتزامات المالية المترتبة عن تقديم الخدمات الطبية بمراكز العزل.

من جانبه ذكر مدير إدارة الطوارئ الصحية «محمد الغزيوي» أن الإدارتان أحالتا محضر الاجتماع مرفق بالتوصيات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذا واتفق الحاضرون على وضع قاعدة بيانات مالية وإدارية للعاملين بالوحدات المستحدثة، وعلى أن تتولّى المستشفيات جمع وتبويب جميع الالتزامات القائمة على مراكز العزل والفلترة وإحالتها إلى اللجان المختصة بوزارة الصحة، إلى جانب التقيد بمعدلات الآداء للعاملين بالوحدات المستحدثة.

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