اقتصاد

خاص: البريقة للنفط تكشف مستجدات توزيع الوقود ..وتناشد المواطنين

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

طمئن المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية المواطنين بأن الوقود متوفر ، مع إستمرار دخول النواقل النفطية بوتيرة طبيعية ، وعلى كامل السواحل الليبية.

كما أفادنا المكتب الإعلامي بأن الأرصدة بكافة مستودعات الشركة ممتازة ، وفي إنتظار ناقلة أنوار أفريقيا وهي في حالة تفريغ على شركات التوزيع مع وجود ناقلة أنوار الخليج على منطقة المخطاف وفي انتظار إنتهاء “أنوار أفريقيا” من إفراغ شحنتها لتراكي مكانها .

كما قال المكتب الإعلامي للشركة: نأمل من المواطنين التحري من الأخبار من موقع الشركة ذاتها لمتابعة التزويدات يومياً لشركات التوزيع المحطات التابعة لهم.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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