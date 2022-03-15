خاص.. مسؤول بشركة السديد لاستيراد المواد الغذائية يطالب بنشر ثقافة توعوية عن أهداف وفكرة المعارض

قال نائب المدير التنفيذي لشركة السديد لاستيراد المواد الغذائية “توفيق الغرياني” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركتهم بفعاليات معرض ليبيا للغذاء: شركة السديد وكيل لشركة اربوريا الإيطالية لاستيراد منتجات الألبان، وشركة جوستو الإيطالية لمنتجات القهوة، كما يوجد لدينا حالياً منتج جديد عبارة عن تمور وتين وبعض الفواكه معجونة بخلطات خاصة وخالية من السكر وصحية وستنزل بالسوق لأول مرة.

أما بخصوص مشاركتهم في المعرض قال: الهدف هو عرض منتجاتنا وإعطاء فكرة عن الأسعار ومحاولة تقديم أفضل الأسعار للمستهلك، وأيضاً التوسع والتسويق للمنتجات بشكل أسرع.

وعن السلبيات التي تُحيط بالمعارض بشكل عام قال: برأي أن فكرة المعارض لازالت غير واضحة للمواطن، حيث أن أغلب المترددين يريدون الشراء، ونحن هنا لعرض البضاعة كتسويق منتج وعرضه للتذوق كذلك وليس سوق للبيع.

كما طالب بأن تقوم الهيئة العامة للمعارض بالعمل على مادة تعريفية عن أهداف المعارض وثقافة توعوية قبل انطلاقه، حتى عن طريق التعاون مع شركات الاتصال بإرسال رسائل نصية على الهواتف محتواها التعريف بفكرة المعارض، وعلى سبيل المثال الرسائل التوعوية فيما يخص جائحة كورونا سواء بالرسائل أو عن طريق الراديو والتلفزيون.





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