وزارة الاقتصاد: سنوفر الدعم جزئيا  لـ 7 سلع غذائية

أكد مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد مصطفى قدارة أن الوزارة ستوفر الدعم، بشكل جزئي، لـ 7 سلع وهي القمح والأرز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والشاي والسميد بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير مؤخرا.

وأوضح بن قدارة في تصريحات صحفية أن هذ الدعم هو أحد الحلول المقترحة بشأن التضخم في الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونوه بن قداره إلى أن ليبيا ستستعين بتونس وتركيا لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق المحلي.

وأشار بن قدارة إلى أن الوزارة قد عقدت اجتماعا ضم 48 شركة موردة لزيت الطعام في السوق المحلي لمعالجة ارتفاع الأسعار

وبين بن قدارة أن الارتفاع في السوق المحلي جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وبعض الدول منعت تصدير الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي، وأن هناك مسعى للبحث عن مصادر بديلة من أجل تغطية العجز.

وشهدت أسعار الزيوت ارتفاعا قياسيا في الأسواق، حيث بلغ سعر ليتر الزيت من النوعية العادية 12 دينارا (2.65 دولار) بزيادة 55% عن سعر مطلع العام الحالي، في حين أن سعر الجودة العالية يتعدى 14.5 دينارا.