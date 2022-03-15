لجنة متابعة المخابز: وزارة الاقتصاد لا تملك مخزونا استراتيجيا للقمح، والمخزون كله في يد المطاحن

قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة، إن وزارة الاقتصاد لا تملك مخزونا استراتيجيا للقمح، ولو كان لديها لما ارتفعت الأسعار بهذا الشكل.

أبوعزة، في تصريح للرائد، أكد أن المخزون الاستراتيجي للدولة كله في يد المطاحن، وهي من تتحكم في أسعار البيع.

وتابع أبوعزة قوله “لم نلمس أي شيء من الدولة على أرض الواقع، وكل قراراتها حبر على ورق فقط”

وأضاف أبوعزة أن مدير البحث الجنائي بمدينة بنغازي أصدر تعميما بتطبيق قرار سابق ببيع الخبز 5 أرغفة بدينار، مشيرًا إلى أن البحث الجنائي احتجز 3 من أبناء رئيس نقابة الخبازين في بنغازي “محمود عريبي”.

وأوضح أن مخابز مدينة بنغازي وأجدابيا مغلقة بالكامل؛ بسبب التهديدات، وهناك احتمال أن تتضامن معها المخابز داخل طرابلس.

‏ومن جهته أكد رئيس نقابة الخبازين في بنغازي محمود العريبي الثلاثاء أن جميع المخابز في مدينة بنغازي مقفلة ليومين، بسبب فرض جهاز البحث الجنائي تسعيرة على المخابز ببيع 5 أرغفة الخبز بدينار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخالف قرار وزير الاقتصاد القاضي ببيع أربعة أرغفة بدينار.

وأوضح العريبي أن التسعيرة التي فرضها البحث الجنائي لا تناسب أصحاب المخابز؛ بسبب غلاء قنطار الدقيق الذي وصل إلى 300 دينار، وهناك رسوم العمال والوقود، ومواد العجين.

وأضاف العريبي أن البحث الجنائي يقول إن ما قام به تعليمات من المحامي العام، والأخير يقول إنه أصدره تعليماته بمراقبة الأسعار فقط.

وفي سياق متصل أكد مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد مصطفى قدارة في تصريح صحفي أن الوزارة ستوفر الدعم، بشكل جزئي، لـ 7 سلع وهي القمح والأرز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والشاي والسميد بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير مؤخرا.

يشار إلى أن عدداً من السلع الأساسية تشهد ارتفاعا كبيرا في كافة الأسواق الليبية.