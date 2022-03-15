تعاون ليبي تونسي في مجال الصيد البحري

أكد على بن عطية الله، مندوب المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري التونسي في تصريح لـ 218، أن وزارة الفلاحة التونسية تعكف لعقد مجموعة من الاتفاقيات الأولية مع ليبيا لتعميق التعاون في مجال الصيد البحري والثروة البحرية.

وأضاف بن عطية الله أن الاتفاقية تهدف لمساعدة ليبيا في استغلال الشريط الساحلي وتقييم قيمة الثروة السمكية الليبية، وتفعيل برنامج التأهيل الصحي، لتتمكن من التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مشاركة المجمع في فعاليات معرض ليبيا للغذاء تأتي في إطار نقل خبرة الجانب التونسي في مجال الصيد البحري وصناعة السفن بغية تفعيل نظام الحوكمة والمحافظة على الثروة المائية.

وأكد بن عطية الله أن المجمع مستعد لتقديم الدراسات الفنية للجانب الليبي من خلال البحث عن المواقع المثلى لإنشاء مشاريع زراعة الأسماك في ليبيا.

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