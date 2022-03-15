مستودع الزاوية النفطي يشرع في تشغيل وردية ثالثة للعمل بالفترة الليلية لرفع القدرة الإنتاجية من غاز الطهي

أعلنت مستودع الزاوية النفطي عن شروعه في تشغيل وردية ثالثة للعمل بالفترة الليلية، وذلك لرفع القدرة الإنتاجية من غاز الطهي، وذلك لتوفير رصيد احتياطي طوال أيام الاسبوع لتغطية احتياجات المواطنين بالمناطق وسد حاجتهم من غاز الطهي المنزلي.

وفي الختام طمئنت الشركة المواطنين بالمناطق الغربية والجبلية والتي تتزود من مستودع الزاوية بأن غاز الطهي متوفر، وإن نقاط بيع الغاز المباشر مستمرة انطلاقاً من مستودع طرابلس لمناطق الجبل الغربي، وبأن جميع العاملين بمواقعهم المختلفة يبذلون قصارى الجهد في سبيل تحقيق ذلك.

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